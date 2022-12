Estrellas de la música latina con sus propios comerciales de la Copa Mundial 2022

Estamos a solo unos días de saber quién será el ganador de la Copa Mundial Qatar 2022. A estas alturas, los aficionados al fútbol que sintonizan religiosamente para ver un partido pueden haberse topado con algunas estrellas de la música latinas en la televisión o las redes sociales — como Luis Fonsi y Ozuna — haciendo gala de su orgullo por el Mundial de Fútbol en anuncios de 15 o 30 segundos.

Relacionadas Lo más destacado del Festival Bésame Mucho

Con los cuartos de final a la vuelta de la esquina el viernes 9 de diciembre, Billboard celebra el fútbol reuniendo algunos de nuestros anuncios futbolísticos favoritos de 2022.

La Copa de la FIFA 2022 comenzó el 20 de noviembre con el partido de la nación anfitriona, Qatar, contra Ecuador. Han participado un total de 32 equipos, representando a diferentes países. Argentina, Croacia, Inglaterra, Francia y Holanda ya se clasificaron para la ronda de cuartos de final. Al final, solo un equipo será coronado campeón el 18 de diciembre.

Hasta entonces, mira las estrellas de la música latina que han aparecido en anuncios del Mundial.

Danna Paola

Un mes antes de que comenzara oficialmente la Copa, Coca-Cola y Universal Music Group reclutaron a tres de sus artistas discográficas para dar un nuevo giro al éxito de Queen de 1986 “A Kind of Magic”. Como parte de su campaña “Believing Is Magic” en América Latina, aquí la nueva versión de la rapera egipcia Felukah, la conmovedora cantautora de Arabia Saudita Tamtam y la estrella pop mexicana Danna Paola.

Luis Fonsi

Metro by T-Mobile también se ha subido al tren del fútbol con su propio spot televisivo con el astro del pop puertorriqueño Luis Fonsi. Al promocionar la tableta 5G de la compañía, Fonsi canta “fiestas olé olé” en las calles mientras los transeúntes miran el partido en el dispositivo.

Ozuna

Ozuna, quien también forma parte de la banda sonora oficial de la Copa Mundial de la FIFA, se asoció con Coca-Cola Puerto Rico para una serie de latas coleccionables de edición limitada, con 14 diseños diferentes que representan a algunos de los países participantes. Además, la iniciativa promoverá el desarrollo del deporte en la isla al destinar una donación de 50.000 dólares a la rehabilitación de campos de fútbol en San Juan.

Prince Royce

También en el espíritu del fútbol está el astro de la bachata dominicana, que se asoció con Google Pixel en un anuncio vibrante. En el clip, que incluye un cameo del emblemático futbolista colombiano Carlos “El Pipe” Valderrama, Royce está viendo todo lo relacionado con la Copa Mundial en el Pixel 7. “No importa de dónde eres o a qué equipo le vas, soccer is for all of us! (¡el fútbol es para todos nosotros!)”, publicó en su canal de YouTube.