Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023: Cómo ver los partidos gratis

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 comenzó esta semana en Australia y Nueva Zelanda. Este es el primer año en el que la competencia contará con dos países anfitriones, lo que significa que, a menos que tengas muy buenas ofertas de viaje para ver a los equipos enfrentarse en directo, tendrás que recurrir a las opciones de streaming para ver los partidos de fútbol en internet.

Nuestra sugerencia: Utiliza la prueba gratuita de cinco días de DirecTV aquí, que te permite seguir en directo la Copa Mundial Femenina por Internet.

Este año, el torneo comenzó el jueves (20 de julio) y sigue hasta el 20 de agosto, cuando se enfrenten los dos últimos equipos. Para dar comienzo al torneo, Nueva Zelanda se enfrentó a Noruega a las 3.00 a.m. ET, Australia jugó contra Irlanda a las 6.00 a.m. ET y Nigeria se enfrentará a Canadá a las 10:30 p.m. ET el día de la inauguración.

¿Cuándo juega la selección femenina de Estados Unidos? Podrás verlas comenzar su camino hacia otro trofeo de la Copa Mundial el viernes (21 de julio) a las 9:00 p.m. ET, cuando se enfrenten a Vietnam.

Para consultar el calendario completo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, haz clic aquí.

Sigan leyendo para saber cómo ver el torneo gratis.

Cómo ver la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023

Fox Sports es la emisora oficial en inglés en Estados Unidos, lo que significa que tendrás que sintonizar Fox Sports o cualquiera de sus canales afiliados, como Fox y FS1. Como se emite en directo, los espectadores por cable pueden sintonizarlo gratis. Solo tienes que consultar la guía de canales de tu proveedor para saber en qué canal está Fox Sports. También podrás verlo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports (solo tendrás que iniciar sesión con los datos de tu proveedor).

¿No tienes cable? Es posible que puedas ver la Copa Mundial Femenina por televisión utilizando una antena HD como una de estas de Amazon.

Si no quieres gastarte cientos de dólares en cable, hay algunas opciones de streaming gratuitas y asequibles, como DirecTV Stream, que ofrece una prueba gratuita de cinco días. Utiliza la prueba gratuita para ver la Copa Mundial Femenina en internet gratis.

Una vez finalizada la prueba gratuita, puedes aprovechar la promoción por tiempo limitado de DirecTV, que te ofrece un descuento de 10 dólares en sus planes; después, pagarás tan sólo 74,99 dólares al mes.

¿Quieres otra opción de streaming asequible? Fubo ofrece una prueba gratuita, lo que significa que puedes ver la Copa Mundial Femenina gratis sin cable.

SlingTV también ofrece una promoción en la que puedes conseguir el primer mes por 15 dólares (40 dólares de media). La suscripción incluye al menos 31 canales, incluido Fox, así que puedes usar Sling para ver en directo la Copa Mundial Femenina en internet.

Sling también ofrece acceso DVR, para que puedas grabar los partidos de fútbol y ver la Copa Mundial Femenina a la carta. Y Sling tiene una promoción adicional por la que obtienes 30 días gratis de canales premium, incluidos Showtime, Starz, MGM+ y AMC+, al darte de alta. Elige entre el paquete azul, el naranja o combina ambos y obtén acceso a más de 60 canales, DVR y la posibilidad de hacer streaming en hasta tres dispositivos a la vez. Con la promoción, ambos canales combinados cuestan solo 30 dólares el primer mes (normalmente 55 dólares).

También puedes suscribirte a Hulu + Live TV, que te da acceso a toda la biblioteca de Hulu, incluyendo Hulu Originals y programas de FX, así como un montón de canales de televisión. Si te gustan los paquetes, puedes añadir ESPN+ y Disney+ para ampliar tu oferta de programas.

¿Viendo fuera de Estados Unidos? Asegúrate de usar ExpressVPN, que te permite ver la Copa Mundial Femenina desde México, Inglaterra, Canadá y otros países de todo el mundo. ExpressVPN te permite ver el Mundial en directo en español, francés y decenas de idiomas locales.