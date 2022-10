‘Cirque Música Querida’ revive la vida y obra de Juan Gabriel

Si algún recuerdo musical vive en la memoria de los mexicanos, y en la de millones de personas más en América Latina y otros lugares en el mundo, es el de alguna canción del ídolo mexicano Juan Gabriel, cuyo legado artístico es honrado en un nuevo espectáculo en la Ciudad de México: “Cirque Música Querida”.

Promocionada como “La celebración oficial de Juan Gabriel”, pues cuenta con el aval de su hijo y heredero, Iván Aguilera, el espectáculo estrenado el viernes (21 de octubre) combina música, danza y artes circenses. Es producido por Morris Gilbert, conocido productor teatral en México, la promotora Ocesa y el estadounidense Stephen Cook, a través de su compañía TCG Entertainment.

De acuerdo con Gilbert, el proyecto se gestó durante dos años, una vez que TCG Entertainment obtuvo los derechos para desarrollar un espectáculo que rindiera tributo al superastro mexicano.

“Esto lo arregló Stephen Cook, el productor general de Cirque Música, él fue quien tuvo el acercamiento con Iván en su momento y obtuvo los derechos. Cuando llegó con nosotros a decirnos que tenía los derechos, dijo ‘¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre hacer?’ Y como hay mucha buena química y entendimiento, nos sumamos entre todos”, dijo Gilbert a Billboard Español.

El espectáculo presenta 30 viñetas con algunas de las canciones más famosas de Juan Gabriel, entre ellas “Amor eterno”, “El Noa Noa”, “Hasta que te conocí”, “Así fue”, “Abrázame muy fuerte” y, por supuesto, “Querida”.

Durante un encuentro el jueves con la prensa, Iván Aguilera habló sobre este espectáculo que rinde tributo a su padre, fallecido el 28 de agosto de 2016 a los 66 años.

“Yo creo que es un sentimiento muy bonito, porque se ha trabajado muchísimo. Yo creo que les va a encantar. Hemos reído, hemos bailado, a veces hasta llorado cuando escuchamos las obras, entonces esperamos que se traduzca en lo mismo entre la gente”, expresó Aguilera.

Gilbert dijo que aunque no se trata de un show que cuente específicamente una historia, las viñetas rememoran lo que fue la vida de Alberto Aguilera Valadéz, nombre real del legendario cantautor.

Incorporado al Salón de la Fama de Billboard en 1996, Juan Gabriel construyó un legado como artista multifacético, grabando canciones en géneros tan diversos como ranchero, balada, pop y bolero, y produciendo a otros artistas.

Entre sus múltiples hazañas, el llamado “Divo de Juárez” vendió más de 150 millones de álbumes, compuso más de 1.800 canciones, lanzó 34 discos de estudio, fue nominado seis veces al Grammy, obtuvo tres Latin Grammy póstumos y más de 20 de sus éxitos llegaron al Top 10 en las listas de Billboard, incluyendo siete No. 1 en Hot Latin Songs. Su canción “Yo no sé qué me pasó” inauguró la primera edición de ese chart, en 1986, en el No. 1.

“Cirque Música Querida” fue creado por un equipo multidisciplinario que incluye a Antoinette Di Pietropolo (coreografía), Edgar Ibarra (dirección musical), Adrián Martínez Frausto (escenografía), Estela Fagoaga (vestuario) y Martha Herrera-Lazo González (dramaturgia).

Gilbert dijo que por ahora el espectáculo está programado para mantenerse una temporada en el Teatro San Rafael de la capital mexicana, en un principio hasta el 18 de diciembre, pero no descarta que puedan llevarlo a otras ciudades de México e incluso exportarlo a otros países de América Latina.