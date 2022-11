De folk mexicano a rap en lengua maya, ‘Wakanda Forever’ exalta las raíces de Mesoamérica

Rihanna es la carta de presentación musical de Black Panther: Wakanda Forever (Pantera Negra: Wakanda por siempre), pero no es la única que se destaca. Artistas mexicanos emergentes con propuestas variadas que van del folk mexicano al trap y el rap, en lenguas ancestrales como el maya, hacen parte del abanico de sonidos reunidos en la banda sonora de la más reciente entrega del Universo Cinematográfico de Marve

La cantautora Vivir Quintana junto a la rapera de origen zapoteca Mare Advertencia Lirika; el astro del trap Santa Fe Klan en colaboración con Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido (MIS), y el rapero de origen maya Pat Boy junto a ADN Maya Colectivo, son parte de los músicos participantes en esta banda sonora — que adentra al espectador a la majestuosidad de las culturas nigeriana y mesoamericana — además del rapero Alemán a dúo con Rema, y las propuestas de Calle X Vida y Guadalupe de Jesús Chan Poot.

La diversidad sonora en esta cinta es el resultado de una exhaustiva búsqueda por parte del productor y compositor sueco Ludwig Göransson, quien viajó a diversas regiones de Mesoamérica para conocer y reconstruir sonidos de la cultura maya. En México trabajó con el arqueólogo musical Alejandro Rosas, según un comunicado de Disney.

Vibratos prolongados que recaen en himnos susurrados y desembocan en un canto suenan al fondo mientras el espectador es testigo de un importante nacimiento en la película. La canción es “Árboles bajo el mar”, interpretada por Vivir Quintana y Mare Advertencia Lirika.

“La grabación que sale en la película es una voz muy natural, una emoción muy natural. También me pidieron hacer sonidos muy vocales que nunca había hecho para cine, entonces eso sí me encantó. Me dijeron: ‘Imagínate que estás en una tribu debajo del agua, hay como una fiesta, pero están organizándose una tribu de sirenas’. Entonces comencé a hacer muchos sonidos con la voz, con las manos, como la voz airosa. No sabía que lo podía hacer, así que fue una oportunidad muy bonita”, recuerda Quintana en entrevista con Billboard Español.

“Hice la canción ‘Árboles bajo el mar’ pensando en la mamá de los superhéroes”, agrega. “Siempre vemos a los superhéroes, a las superheroínas, pero saber la raíz es muy bello. Por eso era como sembrar las semillas debajo del agua, porque ahí nacía este ser”.

Göransson pasó cerca de un año trabajando en el proyecto, incluida su labor con una orquesta en Londres. En la Ciudad de México estuvo dos semanas haciendo audiciones a decenas de músicos, y así conoció a Quintana, conocida en México por su himno contra la violencia de género “Canción sin miedo”, y quien recientemente firmó con el sello discográfico Universal Musical y GTS México como su agencia de management y booking.

Blue Rojo Cortesía Universal Music

Blue Rojo (verdadero nombre Santiago Ogarrio), cantante, compositor y productor mexicano nacido en Chula Vista, California, pero criado en la norteña ciudad de Tijuana, contribuyó con el tema “Inframundo”.

“Me buscó Camilo Lara para decirme que trabajarían con Marvel y Ludwig Göransson. Fue Ludwig quien me preguntó sobre México, sobre sus sonidos y me dijo que había escuchado un tema mío llamado ‘Soy tu payaso papi 3000’ y que le había encantado”, dice Blue Rojo a Billboard Español.

“Soy”, de Santa Fe Klan en colaboración con Lara, hace parte de un conjunto de tres tracks titulados “Black Panther: Wakanda Forever Prologue”, junto a “No Woman No Cry” de la cantautora nigeriana Tems y “A Body, A Coffin” de la cantante ghanesa Amaarae.

La participación de estos músicos mexicanos en Black Panther: Wakanda Forever se suma a la actuación de sus compatriotas Tenoch Huerta y Mabel Cadena en los papeles de Namor y Namora, respectivamente, y de la keniana-mexicana Lupita Nyong’o.

La banda sonora de la película original de 2018, Black Panther (Pantera Negra), fue seleccionada por Kendrick Lamar y contó con artistas como SZA, Travis Scott y The Weeknd. Logró posicionar ocho canciones en la lista Billboard Hot 100 y ganó dos premios Grammy.

Rihanna es la carta de presentación de Wakanda Forever con su canción “Lift Me Up”, que debutó en el No. 1 de la lista de Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs con fecha del 12 de noviembre.

El álbum de la banda sonora, lanzado el 4 de noviembre, incluye 19 temas originas de Tems, OG DAYV con Future, Fireboy DML, Stormzy, Snow Tha Product con E-40, Ckay con PinkPantheress y otros.