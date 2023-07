Ryan Gosling se roba el show en ‘Barbie’ con ‘I’m Just Ken’: Letra de la canción en español

Margot Robbie es perfecta en Barbie como la icónica muñeca rubia de Mattel en su edición “estereotípica”. Pero Ryan Gosling se roba el show en el papel coprotagónico de Ken, más notablemente en el número musical de “I’m Just Ken”.

En la poderosa balada rock estilo años 80 — escrita por Mark Ronson y con la participación de los legendarios Slash y Wolfgang Van Halen en las guitarras — el apuesto muñeco se queja de la falta de atención y afecto que recibe de Barbie, y el eterno rol secundario al que ha estado rezagado en el universo de la muñeca estrella. Es como si su nombre fuera “y Ken”, porque siempre es “Barbie y Ken”, señala en un momento de la cinta dirigida por Greta Gerwig.

“Siempre soy el número dos”, canta Gosling en esta especie de himno. “En cualquier otro lugar, sería un diez”, afirma más adelante.

Barbie (Warner Bros.) se apuntó el mejor estreno cinematográfico en lo que va del año al recaudar 155 millones de dólares el fin de semana tan solo en Estados Unidos, rompiendo además el récord para una película dirigida por una mujer en su primer fin de semana.

Aquí un video de “I’m Just Ken” con algunas imágenes de la película, seguido por la letra de la canción traducida al español:

No parece importar lo que haga

Siempre soy el número dos

Nadie sabe cuánto lo intenté, oh-oh, yo

Tengo sentimientos que no puedo explicar

Volviéndome loco

Toda mi vida, he sido tan cortés

Pero dormiré solo esta noche

Porque solo soy Ken

En cualquier otro lugar, sería un diez

¿Estoy destinado a vivir y morir una vida de fragilidad rubia?

Solo soy ken

Donde yo veo amor, ella ve a un amigo

¿Qué se necesita para que ella vea al hombre detrás del bronceado y luche por mí?

Quiero saber lo que es amar

Ser algo auténtico

¿Es un crimen? ¿No soy sexy cuando soy vulnerable?

¿Y está mi momento finalmente aquí o estoy soñando?

No soy un soñador

¿Puedes sentir la Ken-ergía?

Se siente tan real, mi Ken-ergía

¿Puedes sentir la Ken-ergía?

Se siente tan real, mi Ken-ergía

Solo soy Ken

En cualquier otro lugar, sería un diez

¿Estoy destinado a vivir y morir una vida de fragilidad rubia?

Solo soy ken

Donde yo veo amor, ella ve a un amigo

¿Qué se necesita para que ella vea al hombre detrás del bronceado y luche por mí?

Solo soy Ken (y soy suficiente)

Y soy genial haciendo cosas

Entonces, oye, mírame, sí, solo soy Ken

Mi nombre es Ken (y yo también)

Pon esa mano varonil sobre la mía

Entonces, oye, mundo, mírenme, sí, solo soy Ken

Amor, solo soy Ken

(Nadie más, nadie más)