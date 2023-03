Bad Bunny canta “As It Was” de Harry Styles en “Carpool Karaoke”: Míralo

Si tienes la sensación de que Bad Bunny está en todas partes a la vez, todo el tiempo, bueno, no estás del todo confundido.

El artista latino batidor de récords es un superastro mundial verificado y su carrera sigue avanzando, cobrando impulso mes a mes.

¿Necesitas mayor evidencia? En las últimas semanas, un décimo video musical de Bunny (cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio) obtuvo 1.000 millones de vistas en YouTube (“Soy peor” de 2016); fue el artista inaugural de los Premios Grammy 2023; presentador en los Billboard Women In Music; y la compañía de videojuegos 2K lanzó un adelanto de Bad Bunny en WWE 2K23, la última entrega de la franquicia de videojuegos de WWE.

Unos años atrás, Bunny hacía historia con El Último Tour del Mundo (2020) y Un Verano Sin Ti (2022), que debutaron en el No. 1 del Billboard 200, convirtiéndolo en el único artista en encabezar esa lista con un álbum en español no una, sino dos veces.

Un Verano Sin Ti se convirtió en el primer álbum en español en ser nominado al Grammy al álbum del año, y ganó el premio IFPI Global Album Award, convirtiendo a Bunny en el primer artista latino en recibir un premio global IFPI.

Agrega a esto una explosiva taquilla tanto en sus giras como en el cine, y un No. 1 en el Billboard Hot 100 con “I Like It” con Cardi B y J Balvin, y verás lo lejos que salta este conejito.

El rapero puertorriqueño volvió a ser centro de atención en el programa The Late Late Show el martes (14 de marzo) por la noche en el popular segmento “Carpool Karaoke”.

Sentado en el auto con el presentador James Corden, Bunny siguió el juego y respondió a las preguntas que todos queríamos hacer, como: ¿Qué les pareció a sus padres cuando anunció que usaría el nombre artístico de Bad Bunny en lugar de Benito (al principio, quiso ocultar sus rasgos con una máscara de conejito, al estilo de Deadmau5 y Marshmello? “Nunca quise ser tan famoso, así que solo seguí la corriente”). Además, ¿por qué “Bad Bunny”? (No importa lo malo que sea, un conejito “todavía se ve lindo… así soy yo”). ¿Y es cierto el rumor de que Bunny casi no logra llegar a su popurrí de apertura en los Grammy? (Sí, por culpa del tráfico en Los Ángeles).

El artista de hip hop también habló sobre su amor por el dibujo y la lucha libre. Lo demostró, instigando en cierto momento a Corden a subirse al ring con el luchador de la WWE Rey Mysterio.

Sin embargo, lo mejor de la velada quedó reservado para la sesión de “karaoke”, en la que el presentador y el artista interpretaron “Dákiti”, “I Like It” y “Tití me preguntó”, así como versiones de “Break Free” de Ariana Grande con Zedd, y “As It Was” de Harry Styles, el mayor éxito mundial del año pasado, para terminar.