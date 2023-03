Anitta se une al elenco de ‘Élite’ para 7a temporada: Aquí un primer vistazo

Anitta es una mujer de muchos talentos: cantante trilingüe, gran intérprete, astuta negociante y ahora, aspirante a actriz.

El jueves (9 de marzo), una publicación de Instagram de la artista brasileña en colaboración con Élite Netflix reveló que Anitta se unirá al elenco de Elite en su séptima temporada. “Una ‘girl de Rio’ que ya conoces está a punto de llegar a Las Encinas… @anitta se incorpora al cast de #Élite7”, dice la publicación, refiriéndose a la escuela secundaria de élite ficticia de la serie española.

El post viene acompañado de fotos de la artista en su nuevo papel, con una mirada pensativa pero poderosa, trenzas, suéter gris corto y sostén rojo.

El 25 de octubre de 2022, Netflix confirmó la renovación de Élite, creada por Carlos Montero y Darío Madrona, para una séptima temporada, con el regreso de la estrella original Omar Ayuso.

La noticia de que Anitta se unirá al elenco llega poco después de la estrella pop, que tuvo gran éxito en 2022 con el lanzamiento de su álbum trilingüe Versions of Me, una canción No. 1 en la lista Billboard Global Excl. U.S. con “Envolver” y presentaciones en Coachella y los Latin Grammys, arremetió contra Warner Music en Twitter, diciendo que lamenta haber firmado con el sello y que quería salirse de su contrato.

Cuando un fan dijo que deseaba poder verla libre de su contrato, ella respondió que “si hubiera que pagar una multa, ya habría subastado mis órganos, sin importar lo caro que fuera salirme. Pero desafortunadamente, no la hay. Cuando eres joven y todavía no sabes mucho, debes prestar mucha atención a las cosas que firmas… si no lo haces, podrías pasarte toda la vida pagando por el error”.

En respuesta, los fans organizaron el movimiento #FreeAnitta en Twitter.