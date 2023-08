5 cosas que aprendimos de Anitta mientras comía alitas picantes en ‘Hot Ones’

Anitta es la más reciente artista en asumir el desafío de comer alitas picantes en el programa Hot Ones.

“Creo que va a ser una pesadilla”, dijo la estrella brasileña al presentador Sean Evans antes de comer las alitas de pollo. Bromeó acerca de que su familia estaba preocupada por la filmación del episodio y cómo su publicista la alentó a aceptar el desafío porque era una oportunidad “increíble”.

Durante el episodio de casi 30 minutos, la cantante no solo probó varias salsas picantes, como Classic Chili Maple, Zesty Lemon Pepper y Spice Shark, por nombrar algunas, sino que también habló sobre las raíces de la música funk brasileña, sus próximos proyectos, y más.

En particular, Anitta fue tan natural como siempre al compartir locas anécdotas de su vida personal y profesional. A continuación, cinco datos divertidos que aprendimos viendo el episodio de Anitta en Hot Ones:

1. Su descubrimiento del reggaetón: Mientras probaba la salsa picante de curry verde tailandés, la artista contó cómo descubrió el reggaetón durante uno de sus primeros viajes de negocios a México. Dijo que primero fue a un club nocturno “elegante” que no la impresionó, y que entonces tomó un taxi y pidió que la llevaran a un club normal en un barrio. Recuerda haber pasado el mejor momento de su vida y buscando en Shazam todos los títulos de las canciones de reggaetón que le llamaron la atención para luego volver al hotel y enviar mensajes directos a los artistas para posibles colaboraciones.

2. Sin condimentos, por favor: “Nunca le echo limón a mi comida”, dijo la cantante antes de probar la salsa picante Zesty Lemon Pepper. “Este es el más fácil hasta ahora. Me siento muy relajado ahora”. Mientras comía el ala de pollo, habló sobre tener una cita con un chef en su restaurante y fingir que le gustaba la comida. Dijo que todos los platos tenían pimienta negra, pero que ella no come pimienta negra porque “causa hemorroides”.

3. Música para hacer el amor: Las cosas se pusieron más picantes (en todo sentido) cuando probó la salsa Chile Lengua de Fuego. “Me encantan las canciones para hacer el amor. Siempre hago canciones para perrear”, admitió. “Creo que una buena canción para tener sexo necesita tener ese movimiento en el que sientas que puedes ir con él y seguirlo. Tomé un curso de masaje tántrico y debe coincidir con esa vibra: debe ser sensible, no tan fuerte. Estuvo bueno”, dijo.

4. Un momento vergonzoso en el trabajo: A medida que el desafío se tornaba más intenso, Anitta fue más abierta en sus revelaciones. Durante Los Calientes Rojos Hot Sauce, habló sobre tapar el inodoro en un hotel elegante donde tenía una reunión de trabajo. “Todo el mundo estaba llamando a la puerta y el inodoro no funcionaba. El agua se derramó, estaba desesperada. Pasé 40 minutos ahí”, recordó riendo.

5. No se busca a sí misma en Google: Mientras comía la salsa extra picante Jalapeño Chico, Anitta dijo que no le importaba leer noticias sobre sí misma o siquiera buscar su nombre en Google. “Solía ​​​​estar al tanto de mi mier— todos los días. ¿La gente me ama? ¿Me odia? Ahora me importa un bledo porque la gente está loca. Decidí dejarlo pasar”.