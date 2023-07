El playlist sin corridos tumbados de López Obrador

Grupo Frontera con Bad Bunny, Yahritza y Su Esencia, y la cantautora Vivir Quintana, entre otros grupos y solistas, forman parte de una peculiar playlist que ha curado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La presentó al final de su conferencia matutina de las últimas semanas para paliar los corridos tumbados, el género musical del momento.

El mandatario mexicano critica este estilo musical que novísimas estrellas del género como Peso Pluma y Natanael Cano han convertido en un fenómeno mundial.

Ha dicho en múltiples ocasiones que las letras de las canciones fomentan el estilo de vida lujoso y excéntrico de los narcotraficantes entre los jóvenes.

Y aunque el presidente aseguró que su gobierno no prohibirá la difusión de este género — que fusiona los corridos mexicanos con música urbana como hip hop, rap y hasta reggaetón — advirtió que desde su tribuna, seguirá criticándolo por hablar sobre sexo, drogas y violencia, y enaltecer la forma de vida de los capos.

“Nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas (éxtasis) y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos”, advirtió López Obrador, en su conferencia del 26 de junio pasado.

En contraste, ha propuesto una serie de temas reunidos en la playlist de Spotify “Música en la conferencia matutina y algo más”.

AMLO, el acrónimo con el que se le conoce al presidente de México, pide así a los jóvenes que escuchen música que, en su opinión, promueve valores y no violencia.

La compositora y cantante de corridos sociales Vivir Quintana dijo a Billboard Español que le sorprendió escuchar su canción “Te mereces un amor” en “La Mañanera” — como se le conoce a la conferencia matinal presidencial — del 28 de junio pasado, pues “son espacios donde está la gente que toma las decisiones del país”.

Harta de que sus alumnos escucharan canciones que hacían alusión a la violencia, Quintana, quien antes fue maestra en su natal Coahuila, apostó por hacer otro tipo de corridos y denunciar a través de su música la violencia machista y criminal. Vivir es autora de “Canción sin miedo”, considerado ya un himno feminista en México.

“Es necesario que la música, sobre todo la música regional mexicana tenga otras narrativas, tenga otras formas de promoverse y que también tenga otros modelos a seguir”, opinó.

Quintana dijo que si los corridos tumbados, como el hit “Ella baila sola” de Peso Pluma y Eslabón Armado, el sierreño romántico, y hasta canciones más festivas, le parecen “atractivos musicalmente”, líricamente no coincide con lo que narran algunas de ellas.

“Narrativamente no me gusta tanto por esa apología, esas cosas que estoy tratando de que los jóvenes, los niños, entiendan que hay otras formas de dirigirse, y que las mujeres no somos esos objetos de consumo que se mencionan en este género”, añadió.

Quintana consideró que los artistas deben asumir la responsabilidad del contenido que emiten a través de su música.

“Hay que tener esa conciencia de qué se va a decir en el mensaje”, opinó.

Esta no es la primera vez que López Obrador pone canciones en su conferencia para ilustrar alguna problemática. En mayo de 2022, hizo sonar la canción “Somos más americanos” de Los Tigres del Norte para refutar comentarios sobre migración emitidos por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.

El expresidente estadounidense Barack Obama ha popularizado sus listas anuales de música y libros desde hace varios años.

Esta es la playlist de AMLO contra los corridos tumbados: