Prime Day de Amazon ofrece Starz y más canales de Prime Video por solo 99 centavos

Si has estado buscando suscribirte a Starz, Paramount+, AMC+, MGM+ y más, Amazon lanzó una oferta de streaming Prime Day que querrás aprovechar.

Algunos canales de Prime Video cuestan solo 99 centavos al mes durante dos meses con la promoción limitada de Amazon. Los servicios de streaming de descuento por lo general cuestan hasta 14.99 dólares al mes por su cuenta, por lo que este acuerdo esencialmente consigue un descuento de 10 dólares en una suscripción mensual, o dos meses completos de servicio por alrededor de 3 dólares.

Aprovecha la oferta limitada para conseguir un 50% de descuento en Paramount+ y Max durante dos meses, donde podrás ver contenidos exclusivos con descuento. Max es el hogar de un grupo de programas exitosos, incluidos los originales de HBO y Max, como And Just Like That, Love & Death, The Last of Us, The White Lotus, Succession y The Idol.

Con el acuerdo Paramount+ de Amazon, tendrás acceso instantáneo a series y películas originales como Star Trek: Strange New Worlds, 1923, 1883, Tulsa King, Rabbit Hole, Ink Master, The Offer, Halo, Evil, RuPaul’s Drag Race All Stars, The Good Wife, Star Trek: Discovery, Thalia’s Mixtape: El Soundtrack de me Vida y programas de la cadena como Big Brother.

Paramount+ se ha fusionado recientemente con Showtime, ofreciendo a los amantes de la televisión aún más contenidos para ver en streaming. Puedes ver The Affair, Billions, Couples Therapy, George & Tammy, The Chi, The Man Who Fell From Earth, Yellowjackets, American Gigolo, Dexter: New Blood y mucho más en Showtime, junto con una amplia selección de programas de Paramount+.

¿Te gusta Starz? Disfruta de series imprescindibles como Outlander, Run the World, The Serpent Queen, Blindspotting, P-Valley, Gaslit y toda la franquicia Power por menos de 1 dólar al mes durante dos meses. También encontrarás una selección de películas con un 50% de descuento por el Prime Day.

Otros canales incluidos en la oferta de streaming del Prime Day: AMC+, MGM+, Vix Premium, Lifetime Movie Club, ACORN TV, Britbox, AllBlk, Noggin, PBS Masterpiece, PBS Documentaries y PBS Kids.

El Prime Day solo dura 48 horas, así que tendrás que actuar rápido para ahorrar a lo grande en tus streamers favoritos. Ten en cuenta que tendrás que ser miembro de Amazon Prime para conseguir la oferta de 99 centavos y un 50% de descuento en streaming. ¿No eres miembro Prime? Haz clic aquí para empezar tu prueba gratuita de 30 días. Eso te dará acceso instantáneo a comprar esta oferta de Prime Channels junto con las rebajas del Prime Day y mucho más.

Amazon también ofrece ofertas en Audible y Amazon Music Unlimited. Ahora mismo, puedes conseguir Amazon Music Unlimited gratis durante cuatro meses, pero solo por tiempo limitado. Los planes de Amazon Music Unlimited cuestan a los miembros Prime 8.99 dólares por mes una vez finalizada la prueba gratuita. Consulta todos los detalles aquí.

Para más recomendaciones, mira nuestra selección de las mejores ofertas de laptops del Prime Day y las mejores opciones de streaming para ver la televisión en directo.