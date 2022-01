Alok se apoiou em produtores fantasmas não pagos para criar seus hits de Brazilian Bass

Billboard traduziu uma versão condensada desta matéria para falantes de português. To read the full version of this story in English, click here.

RIO DE JANEIRO – Os pioneiros brasileiros-americanos do Brazilian Bass estão travando uma disputa crescente com o DJ Alok em mais de uma dúzia de músicas que ajudaram a promove-lo como a maior estrela da dance music da América Latina.

Sean e Kevin Brauer, a dupla de irmãos conhecida como Sevenn, falam sobre o que eles chamam de “relacionamento comercialmente abusivo e unilateral” com Alok. Os irmãos Brauer, que foram criados no Rio, na comunidade religiosa Meninos de Deus, dizem à Billboard que trabalharam como “produtores fantasmas” em pelo menos 14 faixas para o DJ brasileiro e não receberam nenhum crédito, royalties de publicação ou remuneração.

Os irmãos também reivindicam que eles – e não o Alok – criaram o estilo deep-house Brazilian Bass.

Alok nega as acusações dos irmãos Brauer. Ao ser perguntado por comentários, a sua equipe de direção enviou um e-mail recusando a responder às perguntas específicas, mas alegam que “ao criar uma falsa narrativa” Kevin e Sean estavam “tentando se apresentar como vítimas e litigar suas disputas com Alok na imprensa, bem como no tribunal da opinião pública. O Alok não tem intenção de morder a isca”.

A resposta menciona que Alok tem “um processo em andamento contra o Sevenn no Brasil decorrente do fracasso do Sevenn em creditar e pagar o Alok por uma série de lançamentos do Sevenn”. A ação, movida em 12 de janeiro em um tribunal civil de São Paulo, tem como foco cinco faixas, incluindo “BOOM” com o Tiësto. (Eduardo Senna, advogado do Sevenn, chama o processo de “absolutamente falso”.)

Se as reivindicações dos irmãos Brauer forem verdadeiras e a participação deles for comprovada, a Billboard estima que eles podem ficar devendo cerca de US$ 263.000 – US$ 223.000 em royalties de publicação e outros US$ 40.000 em taxas aos produtores – da execução em 12 faixas apenas no Spotify. Essa estimativa pode chegar a mais de US$ 1,3 milhão se os royalties de execução em outros serviços digitais e rádio forem levados em conta.

A Billboard estima que as 12 faixas analisadas – que incluem “Fuego” do Alok e Bhaskar; e “Favela” do Alok com Ina Wroldsen, foram escutadas em um total de 1.024 bilhões de vezes e geraram um total de quase US$ 4,13 milhões, em pagamentos para a gravadora (US$ 3,38 milhões) e royalties de publicação (US$ 748.000) da Spotify.

A evidência que os irmãos Brauer forneceram a Billboard mostra como Alok se apoiou fortemente nos irmãos Brauer para manter sua nova música fluindo, já que ele se tornou o DJ de dance-music mais conhecido a emergir na América Latina, com 19 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 26 milhões de seguidores no Instagram.

No início da associação deles com o Alok, em 2015, os irmãos Brauer eram gratos pelas oportunidades que o Alok lhes deu, e até recusaram uma indenização em pelo menos uma instância. “O Alok inicialmente ajudou, e nós ficamos felizes em retribuir o favor, até que começamos a perceber que ele estava lucrando enormemente com o nosso trabalho sem oferecer nada substancial em troca”, dizem os irmãos Brauer em uma declaração conjunta.

Saindo dos Meninos de Deus, “nós éramos como pequenos CDs em branco”, diz Sean, 33. “Nós confiávamos tudo ao nosso senhor e salvador papa Alok. Nós não tínhamos ideia do mundo. Nós não tínhamos ideia de como os negócios funcionam. Tudo o que sabíamos fazer era compor música”.

O uso de produtores fantasmas não é incomum no mundo da dance music, onde os superstar DJs estão muitas vezes muito ocupados em fazer novas músicas. Mas esses produtores são quase sempre pagos por seus trabalhos nos bastidores. Os irmãos Brauer – como muitos jovens artistas – eram mais qualificados em música do que em negócios. Eles não entendiam a necessidade de pedir crédito e remuneração, não entendiam totalmente sobre os royalties e sentiram que eles estavam “recebendo uma parte justa em retorno, em termos de oportunidades e parcerias”. Alok nunca ofereceu salários regulares ao Sevenn para a produção musical, dizem os irmãos Brauer, e raramente lhes pagava alguma coisa.

Sean conheceu pela primeira vez o Alok no final de 2015 em Lisboa. Filho de dois DJs psicodélicos que fundaram a rave Universo Paralello, Alok já era um DJ muito conhecido. O Sean experimentou os sons do baixo e criou duas predefinições que se tornaram a assinatura do que o Alok mais tarde chamou de Brazilian Bass.

Alok Alexei Barrionuevo

Depois do Alok e do Sevenn colaborarem no “BYOB”, com um remix de uma música do System of a Down, Alok ajudou o Sevenn a garantir seus primeiros shows ao vivo, inicialmente por 2,000 reais para o Tomorrowland Brasil em 2016 e depois aumentando para mais de 10,000 reais para shows semanais. (Em contrapartida, no final de 2018 Alok ganhava uma média de cerca de 500,000 reais por show, segundo Marcos “Marquinhos” Araújo, ex-empresário de Alok.)

Os irmãos Brauer, por sua vez, dizem que tentaram ajudar Alok enviando-lhe ideias, faixas de demonstração e versões masterizadas das músicas solicitadas. Alok enviava regularmente ao Sevenn faixas e vídeos de referência, e ele os orientou a fazerem as músicas em batidas específicas por minuto.

Mas, no final de 2016, os irmãos Brauer disseram que estavam ficando nervosos em trabalhar com o Alok. Assim, quando a dupla criou “BOOM” em 2017 — que se tornaria seu maior sucesso de streaming — eles lançaram isto antes do Alok ter a chance de mostrar a outros grandes DJs. Alok apresentou eles ao Tiësto, que dividiu o crédito com o Sevenn e dividiu os royalties igualmente. “Nós não esperávamos isso, porque era exatamente o oposto do que recebíamos do Alok”, segundo Sean.

O Alok se ofereceu para pagar os irmãos por alguns de seus trabalhos. Em julho de 2017, ele disse que enviaria US$ 10.000 para a música de um anúncio da Budweiser e para o mestre de um remix de “Got To Get a Grip” de Mick Jagger. “Cara, você não tem que pagar por nada”, escreveu Sean no WhatsApp. “Deixe-me fazer isso… Vou me sentir melhor”, respondeu Alok, que também disse que colocaria Sevenn nos royalties de “Suave”, uma colaboração com a dupla sertaneja Matheus e Kauan.

Os irmãos Brauer dizem que se arrependem de ter recusado a oferta do Alok. “Nós nunca tínhamos recebido um dinheiro assim antes”, diz Kevin, 29 anos. (O Alok não os pagou por “Suave” nem os adicionou ao crédito da publicação, diz Kevin.)

Em agosto de 2018, o Sevenn começou a se sentir explorado e queria sair de um contrato de 10 anos que pagava à agência Artist Factory, de São Paulo, a qual Alok era sócio, 40% do show deles e outras receitas.

Em meio à tensão crescente, Alok deu créditos a dupla para um remix do “The Wall” do Pink Floyd e para “Symphonia”.

Em dezembro de 2019, os irmãos Brauer souberam que sua mãe tinha câncer no pâncreas. O Sean foi para Paso Robles, na Califórnia, para cuidar dela – entregando as rédeas do Sevenn ao seu irmão. No final de 2020, ele reclamou à equipe do Alok que ela supostamente tinha usado seus rascunhos de música para criar faixas para a Controversia, gravadora do Alok, inclusive para o remix do Alok do “Piece of Your Heart” da Meduza – sem nenhuma oferta para compensá-lo.

No final de 2020, as tensões entre Alok e Araújo, o poderoso empresário-promotor brasileiro e proprietário da AudioMix, também estavam aumentando. O Alok tinha tomado partido na separação do Araújo e da sua ex-mulher Pétala Barreiros, emprestando-lhe alguns seguranças depois dela ter pedido uma ordem de restrição e acusado Araújo de violência doméstica. (O Araújo se recusou a comentar as alegações.) Alguns dos principais clientes do Araújo começaram a romper com o empresário, e Araújo e Alok se separaram em abril.

Desde então, o Araújo vem tentando resolver as questões contratuais entre o Alok e o Sevenn para contratar Kevin Brauer como cliente.

Em julho passado, um advogado representando o Alok escreveu ao advogado do Araújo pedindo ao Sevenn que assinasse uma declaração de que “Alok nunca se apropriou de quaisquer produções musicais da sua autoria ou do seu irmão”. Se os irmãos Brauer assinassem, segundo o advogado, o Alok e a Artist Factory liberariam o Sevenn do contrato deles sem cobrar a taxa de quebra de contrato de 20 milhões de reais. O Sevenn se recusou a assinar. Dois meses depois, Kevin diz, o Alok tirou a sua introdução no palco e tocou colaborações inéditas do Sevenn-Alok para abrir seu set no festival Untold, na Romênia.

Em 14 de janeiro, o Alok lançou “Un Ratito”, uma colaboração reggaeton com o Luis Fonsi, Lunay, Lenny Tavárez e Juliette. O Kevin começou a produzir a faixa em 2017 como “Let’s Make Love (nanananana)”. O Kevin foi listado nos créditos da música no Spotify como um dos 14 escritores, mas não como um produtor.

“A melodia, a bateria, a guitarra – quase tudo o que você ouve tinha alguma coisa que eu fiz”, diz Kevin.

O Alok não pediu autorização ao Sevenn para lançar a faixa, diz Kevin, nem pagou nada ao Sevenn pelo trabalho deles na música, nem discutiu para dar qualquer parte da publicação. Em 20 de janeiro, “Un Ratito” teve 1,8 milhão de streams no Spotify, levando os irmãos Brauer a considerar a possibilidade de tomar as medidas legais contra o Alok – eles já tinham resistido anteriormente – por violação dos direitos autorais.

“Sinceramente, é chocante que mais uma vez o meu trabalho esteja sendo usado injustamente”, diz Kevin. “Parece mais uma traição”.